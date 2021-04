These Chromebooks will get the Android 11 update

Google recently started rolling out a new build of Android 11 to the Chrome OS Beta channel. The update introduced two significant features — a system-wide dark theme and uniform scaling for Android apps. The build of Android on Chrome OS will be updated to Android 11 for some devices starting with Chrome OS version 90, and we now have a list of all Chromebooks slated to receive the build.

A page in Chromium’s Gerrit review repository lists the codenames of all Chrome OS devices that will receive the Android 11 update. Android Police has cross-referenced these codenames and provided a list of all the Chrome OS-powered laptops, tablets, and desktops that will receive the update in the coming weeks. Here are all the devices set to receive the Android 11 update with Chrome OS 90:

Chrome OS devices scheduled to receive the Android 11 update Acer Acer Chromebook 11 C670 Acer Chromebook 11 C732 Acer Chromebook 11 C732L Acer Chromebook 11 C732LT Acer Chromebook 11 C732T Acer Chromebook 11 CB311-8H Acer Chromebook 11 CB311-8HT Acer Chromebook 13 Acer Chromebook 14 CB3-431 Acer Chromebook 14 CP5-471 Acer Chromebook 15 C910 Acer Chromebook 15 CB3-532 Acer Chromebook 15 CB515-1H Acer Chromebook 15 CB515-1HT Acer Chromebook 311 Acer Chromebook 314 (C933L) Acer Chromebook 314 (C933LT) Acer Chromebook 314 (CB314-1H) Acer Chromebook 314 (CB314-1HT) Acer Chromebook 315 Acer Chromebook 315 (CB315-3H) Acer Chromebook 315 (CB315-3HT) Acer Chromebook 512 C851 Acer Chromebook 512 C851T Acer Chromebook 712 (C871) Acer Chromebook CXI3 Acer Chromebook R11 Acer Chromebook R13 Acer Chromebook Spin 11 CP311-1H Acer Chromebook Spin 11 CP311-1HN Acer Chromebook Spin 11 R751T Acer Chromebook Spin 13 Acer Chromebook Spin 311 (CB311-2H) Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H Acer Chromebook Spin 511 Acer Chromebook Spin 512 R851TN Acer Chromebook Spin 513 Acer Chromebook Spin 514 Acer Chromebook Spin 712 Acer Chromebook Spin 713 Acer Chromebox CXI4

AOpen AOpen Chromebase Mini AOpen Chromebox Mini

ASUS Asus Chromebook C202SA Asus Chromebook C300SA Asus Chromebook C425 Asus Chromebook Flip C100PA Asus Chromebook Flip C101PA Asus Chromebook Flip C204 Asus Chromebook Flip C214 Asus Chromebook Flip C302 Asus Chromebook Flip C434 Asus Chromebook Flip C436FA Asus Chromebook Tablet CT100 Asus Chromebox 3 Asus Chromebox 4 Asus Fanless Chromebox

CTL CTL Chromebook Tab Tx1 CTL Chromebox CBx1 CTL Chromebox CBx2

Dell Dell Chromebook 11 3380 Dell Chromebook 13 3380 Dell Chromebook 13 7310 Dell Chromebook Enterprise Latitude 7410

Google Google Chromebook Pixel Google Pixel Slate Google Pixelbook Google Pixelbook Go

HP HP Chromebook 11 G1 x360 HP Chromebook 11 G5 HP Chromebook 11 G7 EE HP Chromebook 11 G8 EE HP Chromebook 11A G6 EE HP Chromebook 13 (db0000-db0999) HP Chromebook 13 G1 HP Chromebook 14 G6 HP Chromebook 14a HP Chromebook x2 HP Chromebook X360 11 G2 EE HP Chromebook x360 11 G3 EE HP Chromebook X360 14c HP Chromebox G2 HP Chromebox G3 HP Elite C1030 Chromebook HP Pro C640 Chromebook HP Pro C645 Chromebook Enterprise

Lenovo Lenovo Chromebook 100e Lenovo Chromebook 100e (2nd Gen) Lenovo Chromebook 11 Lenovo Chromebook 300e (2nd Gen) Lenovo Chromebook 500e Lenovo Chromebook 500e (2nd Gen) Lenovo Chromebook C340-11 Lenovo Chromebook S340-14 Lenovo Chromebook Tablet 10e Lenovo IdeaPad 3 Chromebook Lenovo IdeaPad Chromebook Duet Lenovo IdeaPad Flex 51 Chromebook Lenovo ThinkPad Chromebook 11e Lenovo ThinkPad Chromebook 11e (3rd gen) Lenovo ThinkPad Chromebook 13 Lenovo ThinkPad Yoga Chromebook 11e Lenovo ThinkPad Yoga Chromebook C13 Lenovo Yoga Chromebook N23

Samsung Samsung Chromebook 3 Samsung Chromebook 4 Samsung Chromebook Plus Samsung Chromebook Plus V2 Samsung Chromebook Pro Samsung Chromebook+ Samsung Galaxy Chromebook Samsung Galaxy Chromebook 2

Toshiba Toshiba Chromebook 2 (2015)

Viewsonic ViewSonic Chromebox NMP660



It’s worth noting that a few codenames mentioned on the page are for motherboards and devices that don’t appear to have a direct correlation with a device available in the market right now. Android Police suspects that these devices could be development tools, upcoming devices, or products that were designed but never hit the market. The publication also notes that upcoming Chromebooks and other Chrome OS device should launch with the Android 11 update out of the box.

At the moment, we have no information regarding the update rollout schedule for the aforementioned Chrome OS devices. We’ll update this post as soon as we learn more.