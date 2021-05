These phones will keep working on AT&T after the 3G network shutdown

Many of us are ready and waiting for 5G to take off, but it’s difficult for carriers to effectively roll out 5G while still dedicating valuable spectrum to 4G and 3G. That’s why carriers have wanted to phase out their 3G networks for several years, but most of the shutdowns have been delayed multiple times. Even though 4G and LTE have been supported on most mobile devices for years, there’s still a small number of 3G-only phones and equipment in use.

Verizon first planned to shut down its 3G network in 2019, but the transition was delayed to the end of 2020, and it’s now set for the end of 2022. Meanwhile, T-Mobile has reportedly delayed its 3G shutdown to April 2022, and AT&T will turn off 3G “by February 2022.”

It’s not always easy to figure out which cellular technologies your phone, tablet, or hotspot has — especially when 4G/LTE support in the hardware doesn’t necessarily mean AT&T compatibility. Thankfully, AT&T has published a list of devices that will continue working after the 3G shutdown. The list can also be used to check which phones support AT&T’s ‘HD Voice’ feature (VoLTE). We’ve mirrored the list below in an easier-to-read format so you can check if your phone, tablet, or smartwatch will continue working on AT&T after the carrier shuts down its 3G network.

Smartphones that will work after AT&T 3G shuts down Apple iPhone 6 and newer Samsung Galaxy A71 5G (A716U, A716U1)

Galaxy A52 5G (A526U, A526U1)

Galaxy A51 5G (A516U, A516U1, A516UP)

Galaxy A51 (A515U, A515U1)

Galaxy A50 (A505U1, A505A)

Galaxy A42 5G (A426U1)

Galaxy A32 5G SE (A326U, A326U1/DS)

Galaxy A21 SE (A215U1)

Galaxy A12 SE (A125U, A125U1/DS)

Galaxy A11 (A115A, A115AZ, A115AP, A115U1)

Galaxy A10e (A102U, A102UC, A102U1)

Galaxy A6 (A600A, A600AZ)

Galaxy A02 (A025A, A025U1/DS)

Galaxy A01 (A015A, SMA015U1)

Galaxy Express Prime 3 (J337A)

Galaxy Express Prime 2/J3 (J327A)

Galaxy Express Prime/J3 (J320A)

Galaxy Express 3 (J120A)

Galaxy J7 (J727A, J737A)

Galaxy J2 Dash (J260A)

Galaxy J2 Pure (J260AZ)

Galaxy Note20 5G (N981U, N981U1)

Galaxy Note20 Ultra 5G (N986U, N986U1)

Galaxy Note10 (N970U, N970U1)

Galaxy Note10+ (N975U, N975U1)

Galaxy Note10+ 5G (N976U)

Galaxy Note9 (N960U, N960U1)

Galaxy Note8 (N950U)

Galaxy Note5 (N920A)

Galaxy Note4 (N910A)

Galaxy Note Edge (N915A)

Galaxy S21 5G (G991U, G991U1)

Galaxy S21+ 5G (G996U, G996U1)

Galaxy S21 Ultra 5G (G998U, G998U1)

Galaxy S20 5G (G981U, G981U1)

Galaxy S20+ 5G (G986U, G986U1)

Galaxy S20 Ultra 5G (G988U, G988U1)

Galaxy S20 FE (G781U, G781U1, G781UC)

Galaxy S10 (G973U, G973UC, G973U1)

Galaxy S10+ (G975U, G975U1)

Galaxy S10 5G (G977U)

Galaxy S10e (G970U, G970U1)

Galaxy S10 Lite (G770U1)

Galaxy S9 (G960U, G960U1)

Galaxy S9+ (G965U, G964U1)

Galaxy S8 (G950U)

Galaxy S8 Active (G892A)

Galaxy S8+ (G955U)

Galaxy S7 Edge (G935A)

Galaxy S7 (G930A)

Galaxy S7 Active (G891A)

Galaxy S6 Edge Plus (G928A)

Galaxy S6 Edge (G925A)

Galaxy S6 (G920A)

Galaxy S6 Active (G890A)

Galaxy S5 (G900A)

Galaxy S5 Active (G870A)

Galaxy S5 Mini (G800A)

Galaxy S4 Mini (i257)

Galaxy XCover FieldPro (G889A)

Galaxy XCover Pro (G715U1, G715A)

Galaxy Z flip 5G (F707U, F707U1)

Galaxy Z Flip (F700U/DS, F700U1)

Galaxy Z Fold2 5G (F916U, F916U1)

Galaxy Z Fold (F900U, F900U1) LG Arena 2/Neon Plus (LM-X320APM/AM8)

Escape Plus (X320CM)

Escape2 (H443)

Classic Flip (L125DL)

Fortune 3 (LMK300AMC)

G8X (LM-G850QM)

G8X ThinQ (LM-G850UM)

G8 ThinQ (LM-G820UM, LM-G820QM)

G7 (G710ULM)

G7 ThinQ (LM-G710ULM)

G6 (H871S, H871)

G5 (H820)

G4 (H810)

G3 (D850)

G3 Vigor (D725)

G Flex 2 (H950)

G Vista 2 (H740)

G Vista (D631)

Harmony 4 (LM-K400AM)

Harmony 3 (X420CM)

Journey (L322DL)

K92 5G (LM-K920AM)

K40 (LM-X420AS, LM-X420QN)

K30 (LM-X320QMG)

K20 (M255)

K10 (K425)

K51 (LM-K500QM)

Phoenix 5 (LM-K300AM)

Phoenix Plus (LM-X410AS)

Phoenix 4 (LM-X210APM)

Phoenix 3 (M150)

Phoenix 2 (K371)

Premier Pro LTE (LML414DL, LML413DL)

Premier Pro Plus (L455D)

Prime 2 (LM-X320AA)

Q70 (LM-Q620QM)

Rebel 4 (LML211BL)

Reflect (L555DL )

Risio 4 (LM-K300CMR)

Solo LTE (L423DL)

Stylo 6 (LMQ730AM)

Stylo 5 (LM-Q720CS, L722D, LM-Q720QM)

Stylo 5+ (LM-Q720AM)

Stylo 4 (LML713DL, LM-Q710ULM)

Stylo 4+ (LM-Q710WA)

Velvet (LM-G900UM)

V60 ThinQ (LM-V600AM)

V40 ThinQ (LM-V405UA)

V35 (LM-V350ULM)

V35 ThinQ (LM-V350AWM)

V30 (H931)

V20 (H910)

V10 (H900)

Wing (F100VM)

Xpression Plus 3 (LM-K400AKR)

Xpression Plus 2 (LM-X420AS8)

X Venture (H700) Motorola One Fusion+ (XT2067-2)

One Action (XT2013-4)

E (XT2052-1)

E6 (XT2005-5)

e5 Cruise (XT1921-2)

E5 Play (XT1921-2A, XT1921-2)

e5 Supra (XT1924-6)

E6 (XT2005-5)

Edge (XT2063-2)

Edge 5G (XT2063-2)

G 5G (XT2113-3)

G Play (XT2093-4, XT2093-7)

G Fast (XT2045-3, XT2045-3 )

G Power (XT2041-4, XT2117-4, XT2117-1)

G Stylus (XT2043-4, XT2115-1)

G Pro (XT2043-8)

G9 Play (XT2083-1)

G9 Power (XT2091-4)

G7 (XT1962-1)

G7 Play (XT1952-4, XT1952-5)

G7 Plus (XT1965-T)

G7 Power (XT1955-5)

G7 Supra (XT1955-5)

g6 Forge (XT1922)

g6 Play (XT1922-9)

G Play 2021 (XT2093DL)

G Power 2021 (XT2117-2)

One 5G Ace (XT2113-2, XT2113-5)

One 5G (XT2075-2, XT2075-5)

Razr 5G (XT2071-3)

Razr (XT2071-2)

Z4 (XT1980-3)

Z2 Force Edition (XT1789) Google Pixel 5 (GD1YQ)

Pixel 4a 5G (G025E)

Pixel 4a

Pixel 4XL

Pixel 4

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 3 XL

Pixel 3

Pixel 2XL

Pixel 2 Alcatel A3X (A600DL)

A3 (A509DL)

A1X (A508DL)

A1 (A507DL)

AXEL (5004R)

Go Flip 3 (A406DL)

idealXTRA (5059R)

idealXCITE/ CameoX (5044R)

IDEAL (4060A)

INSIGHT (5005RC)

OneTouch Allura (5056O)

ONYX (5008R)

QUICKFLIP™ (4044C)

SMARTFLIP (4052R, 4052C)

TETRA (5041C, 5041CC)

T1 Lite (T770B)

T1 Pro (T799B)

TCL 10 SE (T766S)

TCL 10 Pro (T799B)

TCL 10L (T770B)

TCL 20S (T7730)

VOLTA (5002R) Asus ROG 3 (ASUS_I003D)

ROG 5 (ASUS_I005D, ASUS_I005DA, ASUS_I005DC) AT&T AXIA (QS5509A)

Calypso (318AA)

Cingular Flip IV

Cingular Flip 2 (4044O)

Cingular Flip (Q28A)

Fusion Z (V340U)

Maestro Plus (V350U)

Maestro (U202AA, V340U)

Motivate (V341U)

Radiant Core (U304AA)

Radiant Max (U705AA) BlackBerry KEYone (BBB100-1)

Priv (STV100-1) Cricket Icon (U304AAC)

Influence (V350C)

Vision (QS5509AC)

Wave (FTU18A00QW) Essential PH-1 HTC Desire 626 (0PM9120)

Desire EYE (0PFH100)

One A9 (2PQ9120)

One M8 (0P6B120)

One M9 (0PJA110) Huawei Ascend XT2 (H1711)

Ascend XT (H1711) Kyocera DuraForce Pro 2 (E6920)

DuraForce Pro (E6820)

DuraForce (E6560)

DuraForce XD (E6790)

Dura XE (E4710)

Dura XR (E4830) Microsoft Lumia 950 Lumia 640 XL Surface Duo (1930) Nokia 3.1.A (TA1140)

3.1.C (TA1141)

3.1 Plus (TA1124)

C2 Tennen (TA1226)

C2 Tava (TA1218)

C5 Endi (TA1222)

Lumia 830

6300 4G (TA-1324) OnePlus Nord N10 (BE2026)

Nord N100 (BE2011, BE2013, BE2029)

9 5G (LE2115)

9 Pro 5G (LE2125)

8 5G (IN2010, IN2015)

8 5G UW (IN2019)

8 (IN2011, IN2013, IN 2017)

8T (KB2000, KB2001, KB2005)

8 Pro (IN2021, IN2023, IN2025)

7T (HD1905)

7 Pro (GM1917)

6T (A6013) Pepperl+Fuchs Smart Ex-02 ROW Punkt MP 02 RED Hydrogen One – (H1A1000/H1T1000) Sonim XP8 (XP8800)

XP7 (XP7700)

XP5s (XP5800)

XP3 (XP3800) Sony Xperia 5 II (XQ-AS62)

Xperia1 II (XQ-AT51)

Xperia PRO (XQ-AQ62) Teracube 2E (TR20072EQ) ZTE Avid 579 (Z5156CC)

Blade Spark (Z971)

Maven 2 (Z831)

Maven 3 (Z835)

Zmax 10 (Z6250CC)

Tablets that will work after AT&T 3G shuts down Apple iPad 3 and newer

iPad Mini 1st edition and newer Alcatel AT&T Trek HD (9020A) Asus Memo Pad 7 LTE (ME375CL) Lenovo Moto Tab (TB-X704A) LG G Pad F 8.0 (V495)

G Pad X 10.1 (V930)

G Pad X 8.0 (V520) Microsoft Surface 3 (1657) Samsung Galaxy Tab 3 7.0 (SM-T217A)

Galaxy Tab S 8.4 (SM-T707A)

Galaxy Tab S2 (SM-T817A)

Galaxy View (SM-T677A)

Galaxy Tab E (SM-T377A)

Galaxy Tab S2_R (SM-T818A)

Tab S4 (SM-T837A)

Galaxy Book2 (SM-W737A)

Tab A (SM-T387AA)

View2 (SM-T927A)

Tab S5e (SM-T727A)

Tab A 8.4 (SM-T307U)

Tab S7 5G (SM-T878U) ZTE AT&T TREK 2 HD (K88)

AT&T Primetime (K92)